В клетку, линейку и точку: В РФ впервые за 35 лет изменили ГОСТ на тетради

Стал шире перечень стандартной линовки тетрадей. Теперь листы могут быть разлинованы не только в полоску и клетку, но и в точку. Также допускается отсутствие боковых полей. Если боковое поле в тетради присутствует, оно должно быть красного или оранжевого цвета.