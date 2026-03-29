В клетку, линейку и точку: В РФ впервые за 35 лет изменили ГОСТ на тетради

Росстандарт обновил ГОСТ на общие тетради. Это сделано впервые за 35 лет, информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Сообщается, что уменьшен минимальный объём стандартной общей тетради, теперь таковой может считаться тетрадь, в которой всего 30 листов. Ранее их должно было быть не менее 48.
Стал шире перечень стандартной линовки тетрадей. Теперь листы могут быть разлинованы не только в полоску и клетку, но и в точку. Также допускается отсутствие боковых полей. Если боковое поле в тетради присутствует, оно должно быть красного или оранжевого цвета.
Также Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки, он вступит в силу в сентябре 2026 года. Новые стандарты направлены на то, чтобы канцелярский предмет не мог нанести вред здоровью.
