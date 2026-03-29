Россиян предупредили о риске сноса загородного дома

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Загородный дом могут признать самовольной постройкой и обязать снести за счет владельца. О том, в каких случаях это грозит и как защитить имущество, агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
Риск возникает, если на дом нет документов, он построен в неразрешенном месте или с серьезными нарушениями градостроительных норм.
«Узнать о незаконно построенном доме муниципальные власти могут после жалобы соседей или любого другого лица, а также с помощью снимков со спутников и беспилотников, которые облетают местность. Далее собранную информацию сравнивают со сведениями о недвижимости в Росреестре», — пояснила адвокат.
Кроме того, владелец незарегистрированного дома не получит компенсацию, если участок изымут для государственных нужд, например, под строительство дороги. Чтобы избежать рисков, Яковлева советует оформить права на дом в рамках дачной амнистии, которая продлена до 1 марта 2031 года.