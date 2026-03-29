Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе шампиньонов

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Шампиньоны содержат почти все витамины группы В, а также витамины С и Е, хранить их нужно в холодильнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Шампиньоны содержат практически все витамины группы В, витамины С, Е. Они полезны для организма благодаря легкоусвояемым белкам, минералам, мононенасыщенным жирам. Также эти грибы содержат калий, кальций, фосфор, цинк и селен», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что у некоторых людей может встречаться индивидуальная непереносимость грибов, поэтому следует соблюдать осторожность при их потреблении.

«Грибы должны быть твёрдыми и упругими. Шампиньоны могут быть белыми, светло-серыми и розоватыми. Если гриб тёмный, чаще всего это говорит о его несвежести, такие шампиньоны лучше не покупать», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что влажная, липкая и скользкая шляпка гриба говорит о том, что его хранили неправильно.

«Купленные в магазине шампиньоны перед приготовлением достаточно просто промыть холодной проточной водой. Хранить их нужно в холодильнике с учётом срока годности на упаковке. Комнатная температура для хранения не подходит», — заключили в ведомстве.