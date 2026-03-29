«Сколько успеет»: Онищенко высказался о том, сколько детей может родить женщина

Количество детей, которых может родить одна женщина, не ограничено ничем, кроме состояния её здоровья и финансовых возможностей семьи. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее “настроек”. Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15−40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — цитирует академика РИА Новости.
Онищенко добавил, что отказ от рождения детей может отрицательно отразиться на здоровье женщины.
Ранее Онищенко заявил, что желание рожать генетически заложено в женщине. Он подчеркнул, что государству необходимо делать все, чтобы создавать благоприятные условия для рождения детей.
Тем временем в России женщин, которые не хотят иметь детей, направят к психологу. Вот как это работает: если женщина в ходе анкетирования на репродуктивной диспансеризации заявит, что не хочет детей, ее направят на консультацию.