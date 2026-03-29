МВД: при получении мошенниками персональных данных нужно сменить пароли

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МВД России в случае получения мошенниками персональных данных советует незамедлительно сменить все пароли, включить двухфакторную аутентификацию и заблокировать счета и карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Если в результате смс-бомбинга вы поддались панике и сообщили мошенникам свои данные, немедленно смените все пароли, особенно если они от онлайн-банков и “Госуслуг”, включите двухфакторную аутентификацию, незамедлительно позвоните в банк (не по номеру из смс, а по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты) и заблокируйте счета и карты», — сказали в пресс-центре.
Кроме того, в МВД советуют проверить и отозвать «свои подозрительные» действия на «Госуслугах». «Для этого зайдите в личный кабинет и в разделе “Безопасность” отзовите все активные сессии на незнакомых устройствах. “Внимательно проверьте историю действий, не подавались ли без вашего ведома заявления, не менялись ли паспортные данные и иное”, — уточнили в ведомстве.
Также стоит подать заявление в полицию о хищении или попытке хищения денежных средств. «Особое внимание стоит уделить тому, что мошенники, столкнувшись с длительным диалогом, шутками и спорами со стороны гражданина, могут прибегнуть к вышеизложенным противоправным деяниям, вследствие чего рекомендуем при любом подозрительном звонке сразу завершить разговор и положить трубку», — сказали в пресс-центре.