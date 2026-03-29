Моложе Владивостока: кто такие тазы и почему их нет нигде, кроме Приморья

В Приморском крае живет народ, которого нет больше нигде в мире. Тазы сформировались именно здесь, на этой земле, и стали коренным малочисленным народом. О том, как возникла эта уникальная группа и почему она моложе Владивостока, в интервью ИА PrimaMedia рассказал заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Юрий Латушко.
Ученый называет тазов этнопрофессиональной группой — их предки были таежными охотниками и собирателями женьшеня. Они появились на свет в результате браков местных женщин (удэгеек, орочанок, нанаек) с пришлыми мужчинами из Китая, среди которых были не только ханьцы, но и маньчжуры, а возможно, и корейцы. Женьшень стал главным символом их культуры — в целебных корнях они разбирались куда лучше русских переселенцев.
Язык тазов тоже получился гибридным: в его основе северо-восточный диалект китайского, но с сильным влиянием удэгейского и нанайского. Сегодня старшее поколение говорит по-русски, но в бытовой речи до сих пор можно услышать слова, которых нет больше нигде. Например, «лобадошка» — так они называют нож. Слово родилось из китайского «лао ба дао», что значит «старый (или большой) нож с рукоятью».
Заведующий лабораторией антропологии Института истории Юрий Латушко — о том, что объединяет дальневосточников, миграциях и симбиозе культур.
История тазов полна драматизма. В 1930-е годы их, как и корейцев, записывали в «шпионы» и «неблагонадежные», переселяли с места на место. Спасением стали работы Владимира Арсеньева — этнограф в докладных записках доказывал, что тазы — отдельный самобытный народ. Благодаря ему они получили право на существование.
В 1934 году тазов переселили в колхозы Чугуевского района и села Михайловка. Там они жили десятилетиями, сохраняя свою культуру. И только в начале 2000-х, по инициативе краевых властей и решению правительства России, их официально признали коренным малочисленным народом. В обосновании этого статуса участвовали ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока — Вадим Тураев, Анатолий Старцев, а также основатели академической этнографии региона Юрий и Лидия Сем.
«Тазы — единственный народ, который можно назвать чисто приморским, рожденным здесь. Он моложе Владивостока, но у него есть своя история, язык и культура. Этнологический феномен, который сложился на нашей земле», — рассказал Юрий Латушко.