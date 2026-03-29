Моложе Владивостока: кто такие тазы и почему их нет нигде, кроме Приморья

Язык тазов тоже получился гибридным: в его основе северо-восточный диалект китайского, но с сильным влиянием удэгейского и нанайского. Сегодня старшее поколение говорит по-русски, но в бытовой речи до сих пор можно услышать слова, которых нет больше нигде. Например, «лобадошка» — так они называют нож. Слово родилось из китайского «лао ба дао», что значит «старый (или большой) нож с рукоятью».