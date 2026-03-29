Польский лидер Кароль Навроцкий подверг ярой критике бюрократов из Евросоюза. Он заявил, что ЕС «нуждается в быстром исправлении». По словам президента Польши, бюрократы только ослабляют Европу. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.
Навроцкий напомнил, что Варшава уже 20 лет является членом Евросоюза. Он заметил, что в последнее время депутаты выбирают неверный путь. Президент Польши выразил недовольство энергетической и миграционной политикой ЕС.
«Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — указал Кароль Навроцкий.
Премьер Словакии Роберт Фицо между тем заявил, что заблокирует очередной пакет антироссийских санкций ЕС. Он напомнил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» так и не разрешилась.