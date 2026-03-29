Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самые высокие зарплатные предложения в феврале 2026 года были в транспортной отрасли — 100,6 тысячи рублей, в сфере строительства — 90 тысяч рублей, а также в отрасли производства и агропрома со средним зарплатным предложением в 84,1 тысячи рублей, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.
«В феврале 2026 года наивысшие зарплатные предложения продемонстрировала транспортная отрасль — 100,6 тысячи рублей в среднем по России. На втором месте оказалась сфера строительства — 90 000 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает отрасль производства и агропрома со средним зарплатным предложением по стране в 84,1 тысячи рублей», — сказал Ветерков.
Он уточнил, что в топ-5 также вошли офисные службы (80,6 тысячи рублей) и сфера услуг (76,8 тысячи рублей). Эксперт также отметил, что наибольший рост зарплатных предложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом показала торговля — плюс 17,8%. Существенное увеличение также отмечено в транспорте и логистике (14,8%), IT и телекоме (11,5%), а также маркетинге (8%), отметил Ветерков.
По словам Ветеркова, в этому году ожидается, что опережающая индексация зарплат затронет технологичные отрасли — ОПК, высокотехнологичный инжиниринг и IT (включая искусственный интеллект и кибербезопасность). В условиях дефицита кадров рост зарплат в этих сферах может составить 10−20% и выше.