Россиянам рассказали, из-за чего могут снести загородный дом

Владельцы загородных домов могут столкнуться с тем, что их имущество признают самовольной постройкой и обяжут снести за свой счет.
Как рассказала агентству «Прайм» адвокат Анастасия Яковлева, такая угроза возникает, если у строения отсутствуют документы, оно возведено в месте, где строительство запрещено, либо с грубыми нарушениями градостроительных норм.
Муниципальные власти могут выявить незаконное строительство благодаря жалобам соседей или других лиц, а также с помощью спутниковых снимков и облетов территории беспилотниками. Полученные данные сверяются с информацией, содержащейся в Росреестре.
Адвокат также предупредила, что владелец неоформленного дома не сможет рассчитывать на компенсацию в случае изъятия участка для государственных нужд, например, для строительства дороги. Чтобы избежать подобных рисков, Яковлева рекомендовала оформить права на дом в рамках дачной амнистии, которая продлена до 1 марта 2031 года.
