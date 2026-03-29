Федеральный кардиохирург помог спасти 2,5-летнего мальчика в Иркутске

IrkutskMedia, 29 марта. В Иркутской области маленький пациент, которому всего 2,5 года, успешно перенес сложнейшую операцию на сердце. С рождения он находился под наблюдением специалистов Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ИОКБ) и страдал выраженным стенозом аортального клапана, осложненным аневризмой восходящего отдела аорты и гипертрофией выходного тракта левого желудочка, сообщает пресс-служба облправительства.
Хирургическим консилиумом было принято решение о проведении операции Росса. Пораженный аортальный клапан заменили на легочный аутографт — собственный клапан пациента, а в позицию легочной артерии имплантировали гомографт — донорский клапан сердца. Методика, применяемая иркутскими кардиохирургами с 2023 года, позволяет достичь идеальной гемодинамики.
«Пересаживая пациенту клапан от другого человека, мы создаем условия, при которых клетки пациента постепенно заселяются в него, превращая трансплантат в свой. Это обеспечивает высокое качество жизни с идеальной гемодинамикой человеческого клапана на всю жизнь», — прокомментировал главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области Владимир Болсуновский.
По словам заведующего кардиохирургическим отделением № 2 ИОКБ Евгения Ефанова, донорские клапаны имеют преимущества перед механическими протезами: не требуют пожизненного приема антикоагулянтов, не влияют на репродуктивную функцию и ускоряют восстановление после операции.
Состояние прооперированного ребенка сейчас стабильное: малыш уже переведен на самостоятельное дыхание и в ближайшее время будет выписан из реанимации.
Всего в рамках совместной работы иркутских специалистов и федерального эксперта проведены четыре операции детям со сложными поражениями аортального клапана.
