Press TV: Иран назвал вузы США и Израиля законной целью

По данным телеканала, об этом заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — говорится в сообщении.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха. По данным Mehr, удар был нанесён военными Соединённых Штатов и Израиля.