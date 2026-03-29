Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Press TV: Иран назвал вузы США и Израиля законной целью

Иранская сторона назвала вузы Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в столице Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона назвала вузы Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в столице Ирана, сообщает Press TV.

По данным телеканала, об этом заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.

«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха. По данным Mehr, удар был нанесён военными Соединённых Штатов и Израиля.

