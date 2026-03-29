Эксперт Конева рассказала, как будут оценивать поведение школьников

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Педагоги в рамках апробации тестировали три варианта шкал для оценки поведения учеников: двухуровневую, трехуровневую и пятиуровневую. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
«К апробации предложено три модели оценивания поведения обучающихся: двухуровневая — “зачет”, “незачет”, трехуровневая — “образцовое поведение”, “допустимое поведение”, “недопустимое поведение” и пятиуровневая система — “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”, “совсем неудовлетворительно”, включающие комплекс критериев и показателей уровней проявления личностью просоциального поведения, на основе которых происходит оценивание поведения», — сказала Конева.
Ученики 1−8-х классов оценивались по единому набору критериев, включающих дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальную активность и правомерное поведение.