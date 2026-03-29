«Бутерброд и молочная каша»: чем кормят в школах Приморья

В столичной школе № 73 прошла проверка качества питания учеников. В пятницу, 27 марта, в школьном меню была молочная каша, бутерброд со сливочным маслом и печенье. Внешний вид и вкусовые качества блюд лично оценила начальник городского управления образования Милица Щипун.
Специалисты управления образования регулярно проверяют качество питания, условия хранения продуктов и ведение бракеражных журналов. Проверки проводятся внепланово, чтобы увидеть реальную картину питания школьников. Так же специалисты реагируют и на сообщения родителей о замечаниях относительно качества питания.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в школе № 73 на Шилкинской серьезных нарушений нет, есть небольшие нарекания по ведению бракеражного журнала, а руководству школы были даны рекомендации, как привести его в соответствие требованиям.
Такие проверки питания проходят регулярно во всех школах Владивостока.