«Бутерброд и молочная каша»: чем кормят в школах Приморья

Проверка питания учеников прошла в школе Владивостока.

Источник: Аргументы и факты

В столичной школе № 73 прошла проверка качества питания учеников. В пятницу, 27 марта, в школьном меню была молочная каша, бутерброд со сливочным маслом и печенье. Внешний вид и вкусовые качества блюд лично оценила начальник городского управления образования Милица Щипун.

Специалисты управления образования регулярно проверяют качество питания, условия хранения продуктов и ведение бракеражных журналов. Проверки проводятся внепланово, чтобы увидеть реальную картину питания школьников. Так же специалисты реагируют и на сообщения родителей о замечаниях относительно качества питания.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в школе № 73 на Шилкинской серьезных нарушений нет, есть небольшие нарекания по ведению бракеражного журнала, а руководству школы были даны рекомендации, как привести его в соответствие требованиям.

Такие проверки питания проходят регулярно во всех школах Владивостока.