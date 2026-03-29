Объем осадков побил рекорды многих лет: Меликов объяснил причину ЧС в Дагестане

Из-за ливней в Дагестане произошло массовое затопление улиц и домов. Потоки воды опрокидывали машины. В Махачкале дожди не прекращаются с вечера пятницы. Из-за погоды подтоплены оказались около 20 домов. Примерно та же обстановка наблюдается в Дербенте и Дагестанских Огнях. Некоторые дома остались без электричества.