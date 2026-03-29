Объем осадков побил рекорды многих лет: Меликов объяснил причину ЧС в Дагестане

Жители Дагестана наблюдают выпадение рекордного объема осадков. В некоторых районах он превышает 50 миллиметров. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в мессенджере MAX.
Он уведомил, что ситуация осложняется не прекращающимися метелями и снежными завалами. Фиксируются сильные порывы ветра на территории региона.
«Объём осадков в некоторых районах превышает 50 мм — это соответствует антирекордам за многие последние годы», — проинформировал Сергей Меликов.
Из-за ливней в Дагестане произошло массовое затопление улиц и домов. Потоки воды опрокидывали машины. В Махачкале дожди не прекращаются с вечера пятницы. Из-за погоды подтоплены оказались около 20 домов. Примерно та же обстановка наблюдается в Дербенте и Дагестанских Огнях. Некоторые дома остались без электричества.