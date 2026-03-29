Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем осадков побил рекорды многих лет: Меликов объяснил причину ЧС в Дагестане

Глава Дагестана Меликов заявил о выпадении рекордного объёма осадков в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Дагестана наблюдают выпадение рекордного объема осадков. В некоторых районах он превышает 50 миллиметров. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в мессенджере MAX.

Он уведомил, что ситуация осложняется не прекращающимися метелями и снежными завалами. Фиксируются сильные порывы ветра на территории региона.

«Объём осадков в некоторых районах превышает 50 мм — это соответствует антирекордам за многие последние годы», — проинформировал Сергей Меликов.

Из-за ливней в Дагестане произошло массовое затопление улиц и домов. Потоки воды опрокидывали машины. В Махачкале дожди не прекращаются с вечера пятницы. Из-за погоды подтоплены оказались около 20 домов. Примерно та же обстановка наблюдается в Дербенте и Дагестанских Огнях. Некоторые дома остались без электричества.