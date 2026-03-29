Хабаровский край — лидер по помощи участникам СВО на Дальнем Востоке

Хабаровский край оказывает наибольшую помощь участникам специальной военной операции (СВО) среди всех регионов Дальнего Востока. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин в ходе «прямой линии». Глава региона подчеркнул, что лично выезжает на освобожденные территории, чтобы выяснить, какая помощь нужна на месте, и эта помощь оперативно доставляется. На фронт уже отправлены БПЛА, роботизированные самоходные платформы, тактические автовездеходы «Ерофей» и бронежилеты. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Отвечая на вопрос о предоставлении земельных участков, губернатор отметил, что семьи военнослужащих, награжденных государственными наградами, получают землю бесплатно. Муниципалитеты края составили списки участков, из которых защитники могут выбрать наиболее подходящий.
Всего в Хабаровском крае действует 46 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая единовременные выплаты, льготы, психологическую и юридическую помощь. Разработан специальный справочник, обобщающий все доступные меры поддержки.
Кроме того, губернатор рассказал о помощи подшефному городу Дебальцево. В городе планируется провести капитальный ремонт водонасосной станции, построить физкультурно-оздоровительный комплекс и реконструировать один из скверов.
