Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Эксперт Александр Ветерков в интервью РИА Новости рассказал о динамике зарплатных предложений в России. По его словам, в феврале 2026 года лидером по уровню оплаты труда стала транспортная отрасль, где среднее предложение достигло 100,6 тысячи рублей.
На втором месте — строительство с показателем 90 тысяч рублей, а тройку лидеров замкнули производство и агропромышленный комплекс со средним предложением 84,1 тысячи рублей. В пятерку также вошли офисные службы (80,6 тысячи) и сфера услуг (76,8 тысячи).
Наибольший рост зарплатных предложений по сравнению с прошлым годом зафиксирован в торговле — прибавка составила 17,8%. Высокую динамику также продемонстрировали транспорт и логистика (14,8%), IT и телекоммуникации (11,5%), а также маркетинг (8%).
В текущем году, как отметил эксперт, опережающая индексация зарплат ожидается в технологичных секторах, включая оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичный инжиниринг, а также IT-сферу с акцентом на искусственный интеллект и кибербезопасность. В условиях сохраняющегося кадрового дефицита рост заработной платы в этих областях может составить от 10 до 20 процентов и выше.
