В российских школах начались весенние каникулы

«Согласно рекомендациям министерства просвещения РФ, весенние каникулы в 2026 году для школ с четвертной системой обучения запланированы на период с 28 марта по 5 апреля», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для школ, работающих по триместровой системе, каникулы предусмотрены с 11 по 19 апреля.
«Мы стремимся к тому, чтобы каникулы для детей были временем полноценного отдыха и восстановления сил. Для школьников масса возможностей проводить время с пользой, например, ходить в музеи и на выставки», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Министр добавил, что школьники также могут обратиться к рекомендованным спискам фильмов и книг для чтения.
«Это позволит совместить отдых с развитием кругозора. За время каникул школьники должны набраться сил, отдохнуть от учебного ритма, чтобы потом вернуться в классы и продолжить получать знания с интересом и желанием», — заключил Кравцов.