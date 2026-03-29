СМИ: Израиль мог отказать Зеленскому в визите во время турне по Ближнему Востоку

Израиль мог отказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в визите во время его турне по странам Ближнего Востока. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид.
— Единственная страна, которая не пригласила главу Украины, — это Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с ним, но не позвонил и исчез, — написал он в соцсети X.
О причинах возможного отказа Зеленскому в визите не уточняется.
26 марта Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, которая в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке подвергалась обстрелам со стороны Ирана. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Украинский лидер рассказал, что в королевстве у него запланированы несколько важных встреч.
До этого Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde заявил, что Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт якобы обратились к Украине за помощью в защите своих баз, которые расположены в странах Ближнего Востока.