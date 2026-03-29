Количество депрессивных и тревожных людей в Приморье резко выросло

Эксперт объясняет, что при консультативно-лечебном наблюдении, когда пациент лишь посещает врача и принимает лекарства, а не находится в стационаре, постановки на учет, которой все боятся, не происходит. Не будет и запрета на получение справок для трудоустройства или обновления водительских прав. В случае, если пациент попадает в стационар и после лечения уходит в ремиссию, он снова может получить доступ к работе и управлению машиной после прохождения дополнительных обследований.