Количество депрессивных и тревожных людей в Приморье резко выросло

По данным РБК, в Приморском крае в 2025 году зарегистрировали на 12,1% больше случаев невротических расстройств, чем в 2024-м. Продажи антидепрессантов взлетели в два раза. В этом году тенденция сохраняется: рост продаж таких препаратов вырос на 22% год к году.
Как объяснила Мария Моргоева, врио заместителя главного врача по амбулаторной работе, врач-психиатр диспансерного отделения краевой клинической психиатрической больницы, в регионе в последние несколько лет действительно сильно выросло число выявляемых депрессий и тревожных расстройств.
«Это видно по обращаемости как в государственные учреждения, так и в частные клиники. Среди первичных пациентов диспансера более 50% приходят именно с такими расстройствами», — отмечает эксперт.
По ее словам, причина кроется в вале проблем, которые навалились на людей в последние годы, — они сильно давят. В числе таких проблем — сложная геополитическая обстановка, тревога из-за уровня жизни и роста цен. Разумеется, факторами, которые провоцируют такие расстройства, являются и личные проблемы.
«При тревожно-депрессивных расстройствах речь, как правило, идет о консультативно-лечебном наблюдении. Невротические состояния такого типа обычно не требуют строгого диспансерного учета», — добавила Мария Моргоева.
Эксперт объясняет, что при консультативно-лечебном наблюдении, когда пациент лишь посещает врача и принимает лекарства, а не находится в стационаре, постановки на учет, которой все боятся, не происходит. Не будет и запрета на получение справок для трудоустройства или обновления водительских прав. В случае, если пациент попадает в стационар и после лечения уходит в ремиссию, он снова может получить доступ к работе и управлению машиной после прохождения дополнительных обследований.