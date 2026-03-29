Презентацию каталога о русской эмиграции готовит гродековский музей

В нем впервые так полно представлены письма, рукописи, печатные издания, фотоматериалы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В новом каталоге, который называется «Наследие восточной ветви русской эмиграции в архиве А. В. Ревоненко из собрания Гродековского музея» впервые так полно представлены письма, рукописи, печатные издания, биографические справки, фотоматериалы, связанные с представителями восточной ветви русского зарубежья.

Их много лет собирал публицист, поэт, редактор, исследователь литературы Дальнего Востока Анатолий Васильевич Ревоненко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Презентация состоится 31 марта.

Всего в каталог включено 688 единиц самых разных материалов, дается их описание и краткая аннотация. Материалы архива распределены по пяти разделам, они систематизированы в алфавитном и хронологическом порядке.

Каталог дополнен краткими биографическими справками тех представителей эмиграции, о ком Ревоненко собирал информацию, с кем вёл переписку, чьи архивы ему были переданы.

Основной фонд представлен фотокопиями документов; материалы научно-вспомогательной коллекции даются списочно.

Авторы каталога надеются, что он будет интересен широкому кругу читателей — историкам, филологам, библиографам, архивистам, краеведам и всем, кто интересуется историей культуры и литературы русского зарубежья.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда наследия русского зарубежья.

Как уже сообщало наше издание, недавно музей подготовил каталог об оружии. Его коллекция является одной из старейших и наиболее полных на Дальнем Востоке.

Она собиралась на протяжении всего XX века и отражает важные исторические события, которые связаны с освоением и защитой дальневосточных территорий, а значит и с оружием.