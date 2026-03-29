Россиянам напомнили о скрытом стаже, за который прибавляют пенсионные баллы

Россияне имеют право на начисление пенсионных баллов за некоторые периоды, в течение которых они официально нигде не работали. Об этом напомнила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
Речь идёт о службе в армии, декретном отпуске и уходе за пожилыми родственниками. Эти периоды могут принести пенсионные баллы, если человек имеет минимальный официальный стаж. Это могут быть всего лишь несколько дней работы.
Так, один год военной службы в 2026 году принесёт 1,8 пенсионных балла, это значит, что пенсия увеличивается на 282 рубля. Столько же баллов положено за год ухода за нетрудоспособным родственником.
«Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений», — сказала Горелкина в интервью агентству «Прайм».
Ранее россиянам рассказали, что выплата пенсий может быть приостановлена при некоторых обстоятельствах.
Также сообщалось, что даже если гражданин никогда не работал официально, пенсию он все равно получит, но ее размер и возраст выхода на пенсию будут иными.
Тем временем стало известно, что россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей.