Эксперт Голубева рассказала, могут ли уволить за пирсинг или татуировки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Наличие пирсинга или татуировки не считается поводом для увольнения, однако работник должен соблюдать внутренние правила компании, касающиеся внешнего вида, если они есть. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Само по себе наличие татуировки или пирсинга не является основанием для увольнения. Однако если работник отказывается соблюдать официально закрепленные требования к внешнему виду, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. В такой ситуации работодатель вправе применить дисциплинарные меры — от замечания до увольнения, но только при соблюдении всех процедур, предусмотренных законом», — сказала Голубева.
Как пояснила эксперт, в Трудовом кодексе не указывается, что можно увольнять человека за пирсинг, татуировку или же за необычную прическу. Однако руководство имеет право устанавливать собственные правила, касающиеся внешнего вида сотрудников, если сфера деятельности имеет свою специфику. Кроме этого, эти требования должны быть закреплены во внутренних нормативных актах, например в правилах внутреннего трудового распорядка.
По словам Голубевой, такие правила действуют в направлениях, связанных с безопасностью труда или со взаимодействием с клиентами: например, в банковской сфере, медицине или на производстве. В таком случае руководство может ограничить ношение яркого макияжа, открытых татуировок, определённых видов украшений или обязать соблюдать деловой стиль одежды, добавила эксперт.
По мнению Голубевой, самое главное — установленные правила должны быть разумными, не носящими дискриминационных характер. Более того, требования должны применятся одинаково к каждому сотруднику.
«Таким образом, ключевое значение имеет не сам факт внешних особенностей, а соблюдение работником установленных в организации правил», — подчеркнула она.