Ещё в четырёх аэропортах России ввели временные ограничения

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Временные ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов. О дальнейше работе аваивокзалов сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют следить за информационными табло.
Перед этим в целях безопасности ограничили работу ещё семи аэродромов. Одновременно с этим московские авиагавани Домодедово и Внуково сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами безопасности.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.