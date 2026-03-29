Онищенко призвал как можно скорее запретить вейпы

«Довод был такой, что в этих капсулах, кроме дыма, кроме каких-то ароматических вещей, только никотин. А вот, если курить сигарету, то сгорающая сигарета, сгорающий в ней табак приносит до 1 000 вредных веществ. Но самое страшное, что никотин — это вещество, от которого возникает зависимость, он включается в метаболизм человека, и давно курящий человек — его ломает, как от наркотиков, только в меньшей степени», — говорит Онищенко.