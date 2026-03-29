Подкормку копытных начали охотоведы Хабаровского края

«Столовые» для травоядных животных стали оборудовать в лесных массивах Хабаровского края. Угощения раскладывают в местах обитания копытных. Это поможет сохранить необходимый баланс экосистемы и сократить визиты в населенные пункты тигров.
С раннего утра на территории КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» в пригороде Хабаровска оживленно. На людей порыкивает из клетки Васька — молодой тигр, отловленный охотоведами в районе поселка Сита. Сейчас он под присмотром ветеринаров.
«Повадился ходить в поселок собак давить. Отловили тигра, а в нем восемь пуль, по данным МРТ. Травмирован глаз, зверь плохо видит. Конечно, как ему добыть себе пропитание в лесу? Вот он и вышел к людям, где не надо гоняться за добычей. Сначала назвали его Шерханом — рычал очень грозно, а потом заметили, что он любит греться на солнышке, как кот. Какой же это Шерхан?» — улыбается заместитель начальника управления охотничьего хозяйства — начальник отдела сохранения объектов животного мира Петр Складнев.
Рядом с Васькиной клеткой заперты привезенные на экспертизу вещдоки — убитые козел и корова. Жертвы тигриного аппетита. Если подтвердится, что животных задрал именно хищник, хозяевам компенсируют урон. Это делается, чтобы не усугублять конфликт между людьми и тиграми. Покалеченному Ваське больше не хулиганить на воле — он там не выживет. Решено оставить зверя под присмотром специалистов и подлечить.
По статистике охотоведов, 70 процентов конфликтных тигров имеют травмы — были сбиты машиной или словили пулю. Редко получают они увечья от клыков и когтей других диких животных. И крайне редко идут в населенные пункты из-за отсутствия в тайге их обычной пищи.
«В рационе тигров в основном копытные. Сейчас такой сезон, когда копытным сложно добыть себе еду — снега в этом году было много, он немного подтаял, получился наст. Им проблематично пробираться по лесу. Необходимо подкармливать, чтобы копытные могли выжить и дать потомство. Чем больше их в лесу, тем меньше у тигра потребность идти к людям», — объясняет Петр Складнев.
Среди угощений — мешки с овсом, кукурузой, тяжелые брикеты с солью-лизунцом и сено. Все это работники управления загружают во внедорожники вместе со снегоходом «Буран». На биотехнию — так называется мероприятие по подкормке копытных — привлекли и кабинетных работников ведомства. Бухгалтеры и экономисты дружно таскают сено.
Путь наш лежит в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) памятник природы краевого значения «Сихотэ-Алинь». Мобильной связи нет, да она и не нужна — некогда отвлекаться на телефон, когда вокруг такая красота! Чем дальше в лес и ближе к вершине сопки, тем чаще видны следы изюбрей в глубоком снегу. Эти животные предпочитают держаться повыше, чтобы лучше был обзор — так больше шансов выжить.
Два часа по прокатанной охотоведами лесной дороге, и мы почти на месте. Дальше машины не пройдут, придется пробираться пешком за снегоходом «Буран». Кстати, пробитые «магистрали» — буранники — использовать могут только охотоведы и… животные. Остальным в ООПТ делать нечего.
К снегоходу цепляют сани с грузом — угощениями, а мужчины достают ружья. Тигр — животное осторожное, вряд ли нападет на группу людей, но мы сейчас на его территории. Стараемся держаться вместе. Смеемся, в очередной раз проваливаясь в снег по пояс. Быстро начинаешь понимать весенние проблемы изюбрей и косуль. Вот кому сейчас в лесу тяжко. Наконец выходим на поляну над обрывом. Это место облюбовали не только копытные, чьи следы видны. Рядом на черемухе Маака на высоте нескольких метров наспех собранное «гнездо» — тут побывал уссурийский белогрудый медведь. Гималайцы любят забираться наверх, обгладывать ветки черемухи и складывать их под себя, пока не получится этакий насест. Подобные медвежьи «гнезда» попадались на нашем маршруте довольно часто.
Брикет соли — любимое лакомство для лосей. За зиму они успевают соскучиться по соленому. Фото: Ирина Троценко.
«Эта полянка для копытных идеальна: здесь солнечно, деревья укрывают от ветра — корм не разлетится. Будем наблюдать за теми, кто придет кормиться, с помощью фотоловушки. У нас в архиве много материала о работе лесной “столовой”. Кабаны с аппетитом едят кукурузу, а изюбри приходят полизать соль — за зиму по ней успевают соскучиться», — госинспектор Алексей Кобец проверяет, хорошо ли держится фотоловушка.
Кстати, кабаны — самые частые посетители «столовых». Любят они подмороженные овощи и фрукты. Особенно уважают апельсины, но не прочь полакомиться и грушами, яблоками, морковью.
«Скоро разнесется по лесу весть, что тут оставили еду. Уже сегодня будут первые едоки», — уверяют инспекторы.
Охотоведы осматривают «столовую» — все ли в порядке, потому что пора двигаться дальше. Следующая точка высоко на сопке. Туда пробираемся, аккуратно ступая след в след. Перед нами тем же маршрутом прошел тигр — на снегу виден круглый отпечаток его лапы.
Рассыпали кукурузу, подвесили десятикилограммовый брикет лизунца на дерево, где недавно ободрал кору изюбрь. Соль постепенно будет рассыпаться на радость копытным.
«За прошлый год больше 130 тонн кормов оставили на особо охраняемых природных территориях края. Устроили 54 кормушки дополнительно, оборудовали кормовые площадки. Благодаря и таким мероприятиям отмечается прирост поголовья дикого кабана. Главный эффект, на который мы рассчитываем, — сохранение биологического разнообразия. И минимизация конфликтных ситуаций с хищниками. “Столовые” организуем в ареале тигра, тем самым обеспечивая ему корм», — говорит Петр Складнев.
С начала года в крае отмечается снижение количества конфликтных ситуаций и двукратный рост числа отловленных особей. Практически каждую неделю краевое управление и центр «Амурский тигр» публикуют видеоотчеты о пойманных хищниках. Это результат работы групп реагирования, которых в регионе стало четыре.
«Почему визиты тигра на слуху, объяснять не нужно — мы живем в границах лесного фонда. Выезжаем на вызовы незамедлительно, если понимаем, что хищник “привязался” к населенному пункту. Группы оснащены всем необходимым, есть ловушки, квадрокоптеры, чтобы отследить его перемещения», — рассказывает Складнев.
Иногда охотоведам и за месяц не удается поймать хищника. А самый быстрый отлов занял меньше четырех часов — рекордсменкой стала молодая тигрица. Совершенно здоровая особь повадилась таскать собак в поселке Долми района имени Лазо, не опасаясь людей. Затем к ней присоединились два сородича. В маленьком поселке начали кормиться сразу три хищника. Дерзкую даму отловили первой, потом поймали ее «подельников». Их выпустили подальше от населенного пункта, а самку решено передать в Казахстан, где восстанавливают популяцию тигров.
Обычно охотоведы просят жителей сел и поселков закрывать собак на ночь в доме. Тигр уйдет, если не увидит во дворе жилого дома еды. Самый дисциплинированный в крае — крохотный поселок Таежный, где чуть больше десятка домов. Даже по названию понятно, где он находится, поэтому визит хищника никого не удивляет. В феврале там заметили тигра. Местные жители по просьбе охотоведов сразу убрали собак из дворов. Тигру стало неинтересно, и больше он в Таежный не наведывался.
Бывают и ложные тревоги — недавно дачница обратилась в службу «112», обнаружив на участке следы тигра. Выяснилось, что по ее грядкам прошлась крупная собака, а не краснокнижный зверь. В принципе встреча с дикими псами тоже не сулит ничего хорошего. И пострадавших от собак в разы больше, чем от тигров. Но это уже совсем другая история.
Наполнять кормушки для копытных охотоведы будут до середины апреля, пока не покажется первая зелень. Тогда лесные жители смогут без проблем питаться сами.