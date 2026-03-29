Подкормку копытных начали охотоведы Хабаровского края

К снегоходу цепляют сани с грузом — угощениями, а мужчины достают ружья. Тигр — животное осторожное, вряд ли нападет на группу людей, но мы сейчас на его территории. Стараемся держаться вместе. Смеемся, в очередной раз проваливаясь в снег по пояс. Быстро начинаешь понимать весенние проблемы изюбрей и косуль. Вот кому сейчас в лесу тяжко. Наконец выходим на поляну над обрывом. Это место облюбовали не только копытные, чьи следы видны. Рядом на черемухе Маака на высоте нескольких метров наспех собранное «гнездо» — тут побывал уссурийский белогрудый медведь. Гималайцы любят забираться наверх, обгладывать ветки черемухи и складывать их под себя, пока не получится этакий насест. Подобные медвежьи «гнезда» попадались на нашем маршруте довольно часто.