В ГД рассказали о штрафах за выброс строительного мусора в обычный контейнер

«Если жильцы или стройподрядчики оставят строительный мусор в обычном контейнере или рядом с ним, это будет расценено как нарушение правил обращения с отходами, за которое грозит штраф: для граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц, например, УК или компании-подрядчика — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», — сказал депутат.
По его словам, с 1 сентября 2025 года в России действуют новые, более строгие правила по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), теперь оставлять старые стеклопакеты, рамы, мебель и другие крупные предметы в обычных контейнерах или рядом с ними больше нельзя. Старые стеклопакеты, оконные и дверные рамы, мебель, сантехника, крупная бытовая техника утилизируется в специальный бункер, если он есть, или на отведенную площадку для крупногабаритных отходов, а строительный мусор требует отдельного вывоза.
Кошелев отметил, что сейчас есть несколько легальных способов избавиться от мусора — заказать специальный вывоз, обратившись в свою управляющую компанию, которая может предоставлять такие услуги или даст контакты проверенных подрядчиков. Также можно связаться напрямую с региональным оператором по обращению с ТКО, его контакты должны быть в квитанциях на оплату ЖКХ или на сайте администрации.
Также можно самостоятельно вывезти мусор на специализированный полигон (санкционированную свалку), который принимает такие отходы. Перед поездкой лучше уточнить по телефону режим работы, стоимость приема и список принимаемых материалов, добавил депутат.