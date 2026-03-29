CENTCOM: США поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана

Число военных целей, по которым Соединённые Штаты нанесли удары в ходе операции против Ирана, превышает 11 тысяч, заявили в Центральном командовании ВС США.

Источник: Аргументы и факты

Число военных целей, по которым Соединённые Штаты нанесли удары в ходе операции против Ирана, превышает 11 тысяч, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США.

«США якобы поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 повреждённых или уничтоженных кораблей», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X*

В публикации сказано, что ВВС Соединённых Штатов совершили более 11 тысяч боевых вылетов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».

Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. На борту судна около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, десантно-штурмовые и тактические средства, транспортная и ударная истребительная авиация.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

