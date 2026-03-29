CENTCOM: США поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана

«США якобы поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 повреждённых или уничтоженных кораблей», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X*
В публикации сказано, что ВВС Соединённых Штатов совершили более 11 тысяч боевых вылетов.
По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».
Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. На борту судна около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, десантно-штурмовые и тактические средства, транспортная и ударная истребительная авиация.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.