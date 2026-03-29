Прокуроры из ДФО и Сибири повысили квалификацию по надзору за правами несовершеннолетних

Слушатели совершенствовали свои знания в таких областях, как соблюдение жилищных и трудовых прав детей, защита их прав в сфере образования и здравоохранения, профилактика безнадзорности и правонарушений. Особое внимание уделялось методам обеспечения и защиты прав несовершеннолетних в уголовном и гражданском судопроизводстве. Занятия проводили опытные прокурорские работники из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, Дальневосточной транспортной и Амурской бассейновой природоохранной прокуратур, а также преподаватели Дальневосточного государственного университета путей сообщения. По итогам обучения слушателям вручены свидетельства о прохождении профессионального обучения.