Минстрой утвердил порядок взаимодействия УК с жильцами домов через МAX

Минстрой утвердил порядок взаимодействия УК с жильцами домов через МAX

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Информационное взаимодействие управляющих организаций с жильцами в национальном мессенджере Мах будет осуществляться через чат-бот ГИС ЖКХ, следует из ответа Минстроя РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил обращение в министерство с целью получить официальные разъяснения о порядке использования домовых чатов в национальном мессенджере Max.

«Информационное взаимодействие с использованием сервиса осуществляется посредством интеграции с системой через чат-бот ГИС ЖКХ», — сказано в ответе замглавы Минстроя Константина Михайлика.

В ведомстве отмечают, что при поступлении обращения через чат-бот управляющая организация рассматривает его в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и в рамках компетенции.

«Минстрой разъяснил, что сообщения от жильцов в общем чате не считаются официальным обращением и УК могут реагировать на них по своему усмотрению. Все вопросы, требующие решения, нужно направлять только через чат-бот ГИС ЖКХ», — пояснил РИА Новости Кошелев.

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max.