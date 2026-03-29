В России появятся инструкторы по обучению оказания первой помощи гражданам

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Преподаватели будут готовить инструкторов по оказанию первой помощи, которые, в свою очередь, займутся обучением других граждан и обучающихся. Об этом следует из документа, который изучил ТАСС.
«В задачи подготовки кадров по вопросам оказания первой помощи входят: создание и обеспечение функционирования системы подготовки оказания первой помощи, при которой преподаватели первой помощи в дальнейшем осуществляют подготовку инструкторов по оказанию первой помощи, а указанные инструкторы — подготовку участников оказания первой помощи», — говорится в документе.
Кроме того, при подготовке инструкторов по оказанию первой помощи будут использоваться соответствующие манекены и медизделия. Планируется и внедрение примерных программ учебного курса, предмета и дисциплины по первой помощи.
Ранее правительство РФ утвердило Концепцию развития в России первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.