Адвокат Слезкина рассказала, как избежать штрафа за борщевик на участке

Слезкина пояснила, что с 2026 года правовой статус борьбы с борщевиком в России претерпел коренные изменения. «Ключевой принцип нового регулирования заключается в том, что ответственность за распространение инвазивных растений несет не тот, кто их “допустил”, а тот, кто обязан содержать конкретный земельный участок», — пояснила адвокат, напомнив, что с 1 марта 2026 года эта обязанность закреплена на федеральном уровне. Она обязывает всех владельцев и пользователей земель, включая придомовые территории и детские площадки, своевременно уничтожать борщевик.