Адвокат Слезкина рассказала, как избежать штрафа за борщевик на участке

Предотвратить наказание можно при наличии актов обработки или покоса растения, сообщила член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры».

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Наличие актов обработки или покоса борщевика может помочь избежать штрафа за данное растение на дачном участке. Об этом ТАСС сообщила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

«Важно учитывать, что наказание накладывается не за сам факт произрастания сорняка, а за бездействие, то есть отсутствие документально подтвержденных мер по его истреблению. Наличие актов обработки или покоса существенно снижает риск привлечения к ответственности, в то время как полное игнорирование проблемы формирует состав правонарушения», — сказала она.

Слезкина пояснила, что с 2026 года правовой статус борьбы с борщевиком в России претерпел коренные изменения. «Ключевой принцип нового регулирования заключается в том, что ответственность за распространение инвазивных растений несет не тот, кто их “допустил”, а тот, кто обязан содержать конкретный земельный участок», — пояснила адвокат, напомнив, что с 1 марта 2026 года эта обязанность закреплена на федеральном уровне. Она обязывает всех владельцев и пользователей земель, включая придомовые территории и детские площадки, своевременно уничтожать борщевик.

«Кто будет ответственным лицом, напрямую зависит от титула владения землей. Если детская площадка расположена на муниципальной территории, то за ее состояние отвечает местная администрация, а если она входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то фактическая ответственность ложится на собственников квартир как владельцев общедолевой собственности», — пояснила Слезкина. При этом, по словам юриста, управляющие организации и ТСЖ выступают исполнителями по договору управления.

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, они обязаны обеспечивать надлежащее содержание общего имущества, а значит, могут быть привлечены к ответственности как должностные лица за некачественное выполнение своих функций. Аналогичные требования предъявляются к арендаторам участков, застройщикам и балансодержателям территорий.

Меры государственного принуждения с 1 марта 2026 года стали значительно жестче. Теперь наличие борщевика расценивается как ненадлежащее использование земель. Для граждан размер штрафа составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц санкции достигают 400 тыс. — 700 тыс. рублей.