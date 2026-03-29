WP: Пентагон готовит многонедельную наземную операцию в Иране

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана, сообщает издание из США The Washington Post.

«Как рассказали официальные лица, любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями», — говорится в публикации.

В материале сказано, что неясно, утвердит ли президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «что-то из планов Пентагона».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.

Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше