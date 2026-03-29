WP: Пентагон готовит многонедельную наземную операцию в Иране

«Как рассказали официальные лица, любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями», — говорится в публикации.
В материале сказано, что неясно, утвердит ли президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «что-то из планов Пентагона».
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.