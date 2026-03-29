Россиянам рассказали о штрафах за выбивание ковра во дворе

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости разъяснил, какая ответственность может грозить за выбивание ковров во дворе. Хотя прямого запрета на это действие в законодательстве нет, оно может подпадать под другие административные статьи.
По словам юриста, чаще всего применяются региональные правила о соблюдении чистоты и порядка в общественных местах. Например, в Московской области за подобное нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, если процесс сопровождается шумом, может вступить в силу местный закон о тишине, ограничивающий проведение таких работ по времени и дням.
Также возможна ответственность по статье 6.4 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, что грозит штрафом от 500 до 1 тысячи рублей. Если же выбивание ковров связано с ненадлежащим обращением с отходами, размер штрафа может достигать 2−3 тысяч рублей, но в этом случае требуется вмешательство Росприроднадзора.
Моисеев добавил, что ссылка на статью 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов) в данном случае несостоятельна, поскольку она применяется к должностным лицам и управляющим организациям, а не к обычным гражданам.
