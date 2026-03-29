КСИР назвал легитимной целью университеты США и Израиля на Ближнем Востоке

«Все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — сказано в релизе.
Накануне сообщалось, что израильские и американские силы атаковали Научно-технологический университет Ирана в ночь на 28 марта. Подробности здесь на KP.RU.
После этого Тегеран потребовал от США осуждения ударов по учебным заведениям в Иране.
Тем временем военные эксперты считают, что Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее. Такие выводы звучат на фоне предполагаемых планов США осуществить высадку сухопутных войск в Иране.