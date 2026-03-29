Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали семь беспилотников

Российские военные нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
Он уточнил, что ликвидация беспилотников украинских войск продолжается.
«Семь БПЛА ликвидировано в воздушном пространстве Ленобласти», — написал губернатор в Telegram.
Напомним, накануне российские военные ликвидировали 18 беспилотников украинских войск над Ленинградской областью.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.