Глава СПЧ призвал россиян отказаться от умных колонок

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам отказаться от использования умных колонок.
По его словам, это поможет защититься от мошенников, которые, как предупреждали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, могут использовать такие устройства для слежки за потенциальными жертвами.
Фадеев призвал не покупать подобные гаджеты, а для прослушивания музыки использовать диски. Он отметил, что запрещать их не следует, но каждый гражданин должен самостоятельно принимать решение о своей безопасности.
Глава СПЧ также иронично заметил, что если есть опасения по поводу «подглядывающих» пылесосов с камерами, всегда можно вернуться к традиционным средствам уборки — венику или швабре, которые не создают угрозы для приватности.
