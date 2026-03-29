В Перми 28 марта установлен новый температурный рекорд месяца

В субботу, 28 марта, в Перми зафиксирован исторический температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до +17,3°С. Новый показатель на 2,3°С теплее, чем предыдущий максимум, зафиксированный 27 марта 2008 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Пермь оказалась самым теплым местом в регионе с максимальной температурой. На других метеостанциях показатели варьировались в диапазоне +13…+17°С. Однако в соседних регионах по сравнению со вчерашним днем похолодало. При этом максимум по Свердловской области отмечен в Шамарах, где температура достигла +17,4°С, а в Кирове установлен месячный рекорд температуры +15,6°С.
Завтра ожидается кратковременное похолодание, связанное с формированием нового антициклона над Республикой Коми. В результате на юге края температура воздуха может достигнуть +12…+14°С, возможен слабый дождь. На остальной территории края температура составит +8…+11°С, в Перми ожидается около +10°С. Пик потепления ожидается 1−2 апреля с максимальной температурой +15…+17°С.