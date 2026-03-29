Хабаровские студенты идут на «Твой Ход»

Завершился прием заявок на участие в шестом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В этом году конкурс собрал более 32 тысяч участников со всей России. В Хабаровском крае 414 студентов уже прошли отбор и готовятся к выполнению заданий, чтобы развить свои профессиональные навыки и реализовать амбициозные идеи. Подробности в материале «Комсомольской правды» -Хабаровск.
Проект является частью национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в министерстве образования и науки края, студенты могли выбрать одно из пяти направлений: от трека «Делаю» для будущих лидеров до «Твой Ход, староста!» для мастеров коммуникации. Также предусмотрены творческие спецпроекты: дебаты и импровизация.
Для участников это не просто конкурс, а возможность заявить о своих инициативах на федеральном уровне и получить поддержку для личного и профессионального роста. Успешное прохождение этапов позволит студентам войти в активное сообщество единомышленников и открыть новые горизонты для карьеры в России.
