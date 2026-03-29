Охота на доктора Менгеле: раскрыта кара для пытавших русских бойцов врачей

Украинские врачи, которые пытали российских военнопленных, получат суровое наказание, эти преступления не сойдут им с рук, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, в Москве презентовали доклад о «докторах Менгеле» киевского режима, в рамках которого рассказали, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков.
Чудом уцелевшие бойцы рассказали, что на их глазах военных пытали до смерти. Оставшиеся в живых солдаты отметили, что украинские врачи так и не смогли почти никого сломать. Большая часть из этих бойцов готова снова вернуться на СВО.
Представитель Главного военного СУ СК РФ Никита Мазур сообщил, что ведомство продолжает документировать преступления киевского режима.
Марочко, комментируя эти случаи, подчеркнул, что никто из этих «врачей» не останется безнаказанным.
«Подобного рода действия относятся к военным преступлениям, которые не имеют срока давности. Они нарушили врачебные клятвы, вели себя как фашисты, издевались над пленными. По сути, это тот же самый концлагерь, который был во время Великой Отечественной войны. Поэтому к ним будет применено российское законодательство, международное уголовное право. И, естественно, они понесут суровое наказание», — пояснил военный эксперт.
По словам Андрея Марочко, избежать наказания военным преступникам не удастся.
Ранее стало известно, что взятые в плен под Сумами боевики «Айдара»* пытали бойцов РФ.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России.