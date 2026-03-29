Глава РСА Уфимцев сообщил, что стоимость ОСАГО изменится с 1 апреля

Коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса ОСАГО для водителя, пересчитают с 1 апреля. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
— Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадет информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше коэффициент, — цитирует его РИА Новости.
При этом для аккуратных водителей стоимость полиса ОСАГО снизится, отметил он. Минимальное значение данного коэффициента составляет 0,46 — его присваивают водителям, по вине которых длительное время не происходило аварий. Для других автолюбителей максимальный коэффициент может достигать 3,92.
Водителям-новичкам при первичном заключении договора ОСАГО присваивают коэффициент 1,17, при указании нескольких водителей в договоре — самый высокий коэффициент из всех вписанных в полис, сказано в статье.
Центробанк РФ запустил процесс корректировки Единой методики расчета ущерба по ОСАГО. Это главный документ, который определяет, сколько денег получит водитель в случае аварии. Регулятор обещает рост средней выплаты на 9 процентов, но за этим может последовать и рост цен на полисы. Что конкретно изменится для автомобилистов — в материале «Вечерней Москвы».