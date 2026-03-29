Какой праздник отмечают в православии 29 марта

Сегодня, 29 марта, православные чтут память преподобной Марии Египетской, которая прошла путь из бездны греха к святости. Жизнь ее — пример силы покаяния и Божьего милосердия, способного преобразить даже самую падшую душу. Греховная юность Мария родилась в Александрии в середине V века. В двенадцать лет она покинула родительский дом и 17 лет провела в плену разврата и порока. Живя в Александрии, она предавалась блуду, ради удовлетворения своей страсти, став рабой греха. Её жизнь была бесконечной цепью падений, пока однажды Промысел Божий не вмешался в её судьбу. Обращение к покаянию Однажды Мария увидела группу паломников, направлявшихся в Иерусалим. Она решила присоединиться к ним, но не ради молитвы, а чтобы найти новых жертв для своих соблазнов. На корабле она продолжала соблазнять путников. Прибыв в Иерусалим, она вместе со всеми пошла в храм Воскресения Христова. Но невидимая сила остановила её в дверях. Как ни старалась, она не могла переступить порог, в то время как другие люди входили свободно. Это был момент истины. Осознав, что её грехи не пускают её к святыне, Мария испытала глубочайшее раскаяние. Она подняла глаза и увидела икону Божией Матери. Со слезами она стала молить Пречистую Деву стать её заступницей перед Богом, обещая полностью изменить свою жизнь. После этой молитвы преграда исчезла, и Мария вошла в храм. У Гроба Господня она окончательно принесла покаяние и вышла из храма уже другим человеком. Жизнь в пустыне Мария немедленно исполнила свой обет. Она удалилась в Иорданскую пустыню, чтобы провести там остаток жизни в покаянии. Своими непрестанными молитвами, постом и покаянными слезами она полностью искоренила в себе страсти и сделала свое сердце чистым храмом Святого Духа. Единственным человеком, кто увидел её в пустыне, был старец Зосима из Иорданского монастыря. По промыслу Божию он встретил Марию и был поражен её святостью. По преданиям, он стал свидетелем, как во время молитвы она поднималась над землей, а переходя через реку Иордан, шла по воде как по суше. За год до её смерти Зосима причастил Марию Святых Тайн. Придя через год на место их встречи, он нашел её уже усопшей. Старец захоронил ее останки в пустыне. Так великая грешница стала святой, показав миру яркий пример покаяния. Какой еще церковный праздник отмечают 29 марта Сегодня, 29 марта, православные почитают мучеников Савина (287) и Папы (305−311), Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I), священномученика Александра, папы Римского (119), мученика Иулиана Аназарвского (IV), святителя Серапиона, архиеп. Новгородского (1516), священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300). 29 марта 2026 года приходится на воскресенье и завершает пятую неделю Великого Поста. Сегодня разрешено послабление в пище — можно употреблять блюда с растительным маслом.