Киев потерял свою защиту: главная новость СВО 29 марта

Российские военные нанесли удар бомбами ФАБ-500 по скоплению военнослужащих 158-й мехбригады ВСУ на территории поселка Шевченко на добропольском направлении. Кадры, зафиксировавшие ликвидацию боевиков ВСУ, обнародовали в Сети.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя aif.ru главную новость СВО от 29 марта, отметил, что этот удар стал критическим для украинской обороны на этом участке передовой.
«Зеленский в своем интервью накануне заявил, что киевским режимом создана мощная база укреплений. Бомбы ФАБ-500 как раз предназначены для того, чтобы разрушать такие укрепления и уничтожать окопавшихся в них боевиков. Хвалёная киевская линия обороны рассыпается в порошок под ударами мощного российского вооружения», — отметил собеседник издания.
Военный эксперт подчеркнул, что бомбы ФАБ-500 применяются после целеуказаний разведки, которая определяет точное место для нанесения авиационного удара.
«ФАБ-500 способен разрушить укрепления ВСУ, уничтожить до сотни боевиков и столько же надолго или навсегда вывести из строя. Результат удара в поселке Шевченко стал критическим для украинской обороны. Можно делать уверенные прогнозы, что на этом участке российские вооружённые силы разорвут оборону противника и продвинуться вперёд, согласно намеченного плана», — добавил он.