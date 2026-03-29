Более 1,5 млн рублей взыскивают с актера сериала «Папины дочки» Казакова

Также взыскивают алименты и задолженность по исполнительным производствам, сообщили в правоохранительных органах.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Михаила Казакова свыше 1,5 млн рублей задолженности, в том числе по кредитам, а также алименты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сейчас с Казакова принудительно взыскивается задолженность на сумму свыше 1,5 млн рублей. Она включает в том числе неоплаченные кредиты — почти 928 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также с актера взыскивают алименты и задолженность по исполнительным производствам. «Розыск имущества Казакова, объявленный специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, больше не ведется», — сказал представитель правоохранительных органов, не уточнив с чем это связано.

Согласно банку исполнительных производств, в отношении Казакова открыты 10 исполнительных производств, рассмотрение 5 из них прекращено из-за невозможности найти должника, его имущество или счета (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона «Об исполнительном производстве»).

Казаков сыграл роль Полежайкина в сериале «Папины дочки».