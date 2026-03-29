Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали 27 беспилотников

Российские военные нейтрализовали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
Он уточнил, что зафиксированы повреждения. В результате случившегося никто не пострадал.
«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», — написал губернатор в Telegram.
В 04:00 мск Дрозденко заявил о семи ликвидированных беспилотниках. В 04:56 мск он рассказал, что ликвидировано 18 БПЛА украинских войск.
Напомним, накануне российские военные ликвидировали 18 беспилотников украинских войск над Ленинградской областью.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.