Президентский проект предлагает хабаровским студентам проявить своё лидерство

Хабаровский край вошел в топ-30 регионов по количеству заявок на участие в шестом сезоне проекта «Твой Ход». И теперь 414 студентов готовятся приступить к выполнению заданий конкурсных треков Всероссийского студенческого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так они смогут воплотить свои идеи в жизнь, развить лидерские качества и открыть новые профессиональные возможности.
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, в шестом сезоне проекта «Твой Ход» студенты получили возможность выбрать один из 5 конкурсных треков: «Делаю», «Твой Ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю».
Трек «Делаю» ориентирован на выявление и поддержку студенческих лидеров, чьи инициативы становятся точкой притяжения для окружающих. В треке «Твой Ход» участники продемонстрируют навыки организации учебного процесса, представления интересов студентов и участия в развитии образовательной среды.
Тем, кто выбрали трек «Вдохновляю», предстоит вовлекать студентов в жизнь единого сообщества, развивать их инициативу. Социальные и образовательные темы станут предметом заботы выбравших трек «Определяю».
В этом году организаторы расширили возможности для творческого самовыражения студентов, они могли подать заявки и на множество других спецпроектов, которые касаются развития их профессионального уровня и гражданской позиции.