Диетолог Кованова назвала самый полезный перекус

Многие не могут обойтись без перекусов между основными приемами еды. Какие продукты стоит выбрать, чтобы надолго утолить голод и при этом не набрать лишний вес, рассказала диетолог София Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Перекус между основными приемами пищи должен надолго утолять голод и быть полезным для здоровья. В беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова объяснила, какие продукты идеально подойдут, чтобы перекусить.

«Полезно для перекуса использовать овощи. Ломтики моркови и сельдерея отлично подойдут вместо сухариков или чипсов. Есть только яблоки или бананы в качестве перекуса не стоит. Это фруктоза, которая утоляет голод на 15 минут», — сказала эксперт.

По словам Ковановой, идеальными продуктами для перекуса являются те, в которых есть углеводы, клетчатка и белок.

«Хорошо использовать два продукта, например, протеиновый батончик и яблоко или яблоко и орехи, банан и протеиновый батончик. Такой перекус надолго избавит от чувства голода, не содержит лишние калории и полезен для здоровья», — отметила диетолог.

Ранее Кованова объяснила, как часто можно употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления.