Синоптик Позднякова: на неделе в Москве потеплеет до +15 градусов

На следующей неделе в Москве будет теплая погода с положительными температурами даже в ночное время, сообщила в беседе с aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«На следующей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому в понедельник, вторник и среду погода будет облачной с прояснениями. Ночная температура будет оставаться положительной от +1 до +5 градусов, днем будет прогреваться до +10…+15 градусов», — пояснила синоптик.
Позднякова отметила, что на следующей неделе восточный ветер сменится на северо-восточный.
«Ветер не будет сильным, скорее, от слабого до умеренного», — добавила специалист.
