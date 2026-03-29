Синоптик Позднякова: на неделе в Москве потеплеет до +15 градусов

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет на предстоящей неделе в Москве и области.

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе в Москве будет теплая погода с положительными температурами даже в ночное время, сообщила в беседе с aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому в понедельник, вторник и среду погода будет облачной с прояснениями. Ночная температура будет оставаться положительной от +1 до +5 градусов, днем будет прогреваться до +10…+15 градусов», — пояснила синоптик.

Позднякова отметила, что на следующей неделе восточный ветер сменится на северо-восточный.

«Ветер не будет сильным, скорее, от слабого до умеренного», — добавила специалист.

Ранее синоптик Позднякова ответила, пойдет ли еще снег в Москве.