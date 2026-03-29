Артиллеристы РФ ликвидировали пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали пункты дислокации, пункты управления и антенны связи БПЛА Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар по пунктам дислокации нанесли артиллеристы российской группировки войск «Восток». Пункты управления и антенны связи ликвидировали операторы ударных беспилотных летательных аппаратов группировки.
Пункты дислокации украинских войск выявила разведка.
«Координаты целей в режиме реального времени поступили расчётам 152-мм самоходных гаубиц “Мста-С”. Артиллеристы нанесли серию точных ударов, используя фугасные боеприпасы для поражения заглубленных укрытий и инженерных сооружений. Точными попаданиями были разрушены блиндажи и ликвидирована находившаяся в них живая сила», — говорится в сообщении.
Кроме того, разведка выявила пункты управления беспилотников и антенны управления.
«Координаты целей передали расчётам ударных дронов войск беспилотных систем. Операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили радиотехническое оборудование и полностью вывели из строя антенны связи. Последующими ударами были поражены замаскированные укрытия вместе с находившейся там операторами БПЛА противника», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.