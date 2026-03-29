Румыния вздрогнула: в Одессе уничтожили самолеты с тайным грузом

Об ударах «Геранями» по аэродрому Школьный в Одессе сообщили российские военкоры. Какие цели были поражены на этой авиабазе, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Аэродром Школьный является военным. Он находится достаточно близко к находится к самому городу, есть подъездные пути, железнодорожная станция для подачи топлива. Этот аэродром может функционировать практически в любое время, принимать и выпускать самолеты с грузами. Там недалеко Румыния, самолеты оттуда могут практически незаметно выполнять рейсы и привозить, например, комплектующие для того, чтобы собрать безэкипажные катера, которые наносят удары в море, по Крыму, по Херсонской области», — объяснил он.
По словам Попова, аэродром Школьный находится под пристальным вниманием нашей разведки.
«Мы сделали вид, что якобы не заметили, произошла посадка самолета с грузом, например, с британскими инструкторами, узлами и системами для беспилотников. И в этот момент происходит атака “Геранями” или ракетами. Цели уничтожаются, эффективность от этих действий высокая, ущерб для противника ощутимый», — добавил военный эксперт.