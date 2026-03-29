Зеленский между тем провинился перед США. Главарь киевского режима солгал о якобы сделанном Вашингтоном предложении Украине. По его утверждению, Белый дом якобы готов предоставить гарантии безопасности Киеву в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг это заявление. Он выразил недовольство поведением Зеленского.