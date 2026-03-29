Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский посетил ряд стран Персидского залива. Однако не все главы государств направили бывшему комику приглашения. Единственной страной, куда не позвали Зеленского, стал Израиль. Об этом проинформировал журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х.
Он сообщил, что власти Тель-Авива запрашивали телефонный разговор с Зеленским около двух недель назад. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге не позвонил главе киевского режима.
«Зеленский в последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — оповестил Барак Равид.
Зеленский между тем провинился перед США. Главарь киевского режима солгал о якобы сделанном Вашингтоном предложении Украине. По его утверждению, Белый дом якобы готов предоставить гарантии безопасности Киеву в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг это заявление. Он выразил недовольство поведением Зеленского.